Donnapop.it - Cesare Cremonini ha già dimenticato l’ex fidanzata giornalista Giorgia Cardinaletti: avvistato con una nuova fiamma

Leggi su Donnapop.it

hanno avuto una storia d’amore di circa due anni, sempre taciuta al grande pubblico.Da qualche tempo, però, come sappiamo, entrambi hanno preso strade diverse e proprio di recente pare che il cantante bolognese si sia riconsolato con una: chi è? L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram e in effetti sembra proprio ci sia un fondo di verità.e quella che potrebbe essere la, dopo la fine della relazione con, sono in atteggiamenti intimi all’interno di un locale a Bologna. Secondo l’esperta di gossip – che ha pubblicato una foto inedita – i due si starebbero frequentando.Anche, comunque, ex di, avrebbe trovato unadolce metà: l’uomo in questione sarebbe un collega de La7: Giuseppe Ferrante.