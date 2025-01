Agi.it - C'era un video dell'incidente di Ramy ma è stato cancellato

AGI - Ilgirato dal testimone Omar E. che riprese le ultime fasi'inseguimento dei carabinieri ein cui morìElgaml esisteva ma è stata cancellato. E' quanto si può dedurrea consulenza firmata dal tecnico informatico Marco Tinti incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini di confermare o meno l'esistenzae immagini e di accertare se fossero davvero state eliminate, come riferito dal testimone secondo il quale i militari gli intimarono di farlo sparire dal cellulare. Secondo quanto apprende l'AGI, ildi un minuto e dieci secondi non èritrovato ma ci sono tracce evidentia cancellazione di un file, di cui è rimasto un solo frame (quello che accompagna questo pezzo) nella cachea galleria in cui si vedono quelle che sembrano le luci'auto dei carabinieri che arrivano.