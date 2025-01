Lanazione.it - Centro storico e malamovida a San Miniato: “Folla di notte senza regola. Servono telecamere”

San, 27 gennaio 2025 – Una foto ha fatto discutere. Ritrae qualcuno che si starebbe dedicando ai suoi bisogni, e non alla contemplazione della bellezza architettonica del luogo. Siamo nelladella mala movida, lada centinaia e centinaia di presenze che ogni settimana si ripete nelche è stata messa anche sotto la lente della forze dell’ordine: una manciata di ore fa c’è stato un maxi blitz dei carabinieri con controllo delle persone e di locali. Ma è la maleducazione – le urla nel cuore del sonno, lo sporco, la sosta selvaggia – le espressioni che da anni, ormai, sono nel mirino dei cittadini. ove insiste la movida mancano anche strumenti che possano fare da deterrente a certi comportamenti. Su via Iv Novembre, non ci sono occhi elettronici. E neanche in via Ser Ridolfo.