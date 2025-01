Justcalcio.com - CdS – “Neymar torna al Santos, addio anticipato con l’Al-Hilal”

2025-01-27 10:50:00 Il Corriere dello Sport:Jr si appresta a fare ritorno in Brasile. A pochi mesi dalla scadenza del contratto con, stando a quanto filtra dai media sudamericani, l’ex fuoriclasse di Barcellona e Psg ha deciso di accettare la romantica proposta del, che ha scelto di riportarlo a casa dove tutto è iniziato.Dal Brasile:alconJrin Brasile e lo fa per vestire la gloriosa maglia del, club nel quale ha mosso i suoi primi passi da calciatore, facendosi conoscere in Sudamerica e dalle big d’Europa. Con i colori della squadra che ha visto brillare la stella di un mito come Pelé, il classe ’92 ha fatto sognare milioni di giovani tifosi, prima di sbarcare in Europa e consacrarsi in Liga e in Champions League con il Barcellona.