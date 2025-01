Quifinanza.it - Ccnl statali, per Funzioni centrali Pa confermato aumento da 165 euro e settimana corta

di stipendio eper circa 195mila lavoratori della pubblica amministrazione. Dopo il via libera della Corte dei Conti è stato firmato ilper i dipendenti delledella Pa, gli impiegati di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, come Inps e Inail. L’accordo è stato raggiunto con i sindacati Fp-Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, che rappresentano oltre il 54% degli, ma non è stata sottoscritto dalle sigle di categoria di Cgil, Uil e Usb. Diverse le novità nel rinnovo di contratto per il triennio 2022-24, dai 165medi in più in busta paga all’introduzione della, fino a uno smart working più agile.Il rinnovo delLa firma è arrivata all’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri stabiliti nel precedente incontro del 6 novembre 2024 e con la contrarietà ribadita da parte delle federazioni dei dipendenti pubblici di Cgil, Uil e Usb, che hanno la maggioranza di voti e deleghe nella Sanità, Scuola ed enti locali.