Liberoquotidiano.it - Carne sintetica, pressing sull'Unione europea: con cosa è fatta questa "bistecca"

Leggi su Liberoquotidiano.it

È partita la grande corsa per depositare a Bruxelles le domande di registrazione per i cibi artificiali. A cominciare dalla. In settimana la start-up olandese Mosa Meat ha annunciato di aver presentato alla Commissioneuna richiesta di autorizzazione al commercio per il suo grasso di manzo ottenuto in laboratorio. Si tratta della seconda richiesta sul tavolo di Bruxelles per l'immissione sul mercato unico di un tipo diartificiale dopo che a luglio scorso la francese Gourmey ha aperto la strada proponendo la commercializzazione del proprio fois gras prodotto in laboratorio. «Abbiamo sviluppato un ingrediente che offre la ricca esperienza culinaria che i consumatori si aspettano dalladi manzo convenzionale:innovazione non solo migliora i nostri burger, ma ha anche il potenziale per elevare i prodotti a base vegetale, che spesso hanno difficoltà a replicare il gusto della», ha affermato in una nota l'amministratore delegato di Mosa Meat, Maarten Bosch.