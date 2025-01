Lanazione.it - Capitano morto di mesotelioma, Ministero condannato a risarcire

La Spezia, 27 gennaio 2025 – Un risarcimento di 320mila euro ai familiari di un militaredi, contratta a causa della prolungata esposizione all’amianto. L’ennesima sentenza di condanna deldella Difesa per i tragici effetti della fibra killer è arrivata nei giorni scorsi dal Tar del Lazio, che si è pronunciato sul ricorso presentato dagli eredi di undi vascello che ha prestato servizio su numerose navi, molte delle quali all’epoca dei fatti di stanza nella base navale della Spezia. Nel dettaglio, l’uomo, entrato in Marina nel 1966, ha prestato servizio fino al 30 gennaio 2000: trentaquattro anni di lavoro durante i quali è stato trasferito per un periodo anche presso la base navale della Spezia, per essere imbarcato su Nave Cavezzale, Nave Piave e Nave Ape.