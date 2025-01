Ilnapolista.it - Capello: “Conceiçao non riesce a farsi seguire dalla squadra. Da qui il suo nervosismo”

Fabiosulle pagine della Gazzetta commenta la partita del Milan e il brutto alterco trae Calabria. Secondo l’ex allenatore, ildel portoghese è figlio di uno scarso feeling con il gruppo. Lanon lo segue e non agisce secondo i dettami del proprio allenatore.: “Il Milan non fa quello che chiede”Scrive:Non è normale vedere un allenatore scagliarsi in quel modo, davanti a tutti, contro un suo calciatore. L’episodio sia il sintomo di un’evidente tensione e, soprattutto, di uneccessivo del tecnico. Perchéè così su di giri? Io credo che tutto nascadifficoltà del portoghese a. Il Milan non fa quello che chiede il suo allenatore: pressa poco quando perde palla, non è aggressivo, non ha la rabbia e la volontà agonistica per vincere le partite.