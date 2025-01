Ilgiorno.it - Camber, la signora della scherma: "Dedichiamole il nuovo palasport"

È stata campionessa olimpica e mondiale di fioretto, ma anche una delle prime donne a laurearsi in chimica nel nostro Paese. A lei, Irene, triestina d’origine ma lissonese d’adozione, una delle maggiori glorie sportivecittà e dell’Italia intera, viene ora proposto di intitolare ilpalazzetto dello sport realizzato nel quartiere don Moscotti. Ad avanzare ufficialmente l’idea sono stati, tutti assieme, i rappresentanti delle sei liste e partiti di opposizione: l’hanno fatto presentando una mozione congiunta che dovrà essere discussa giovedì in consiglio comunale. Il suo nome è stato scelto perché "simbolo di una donna determinata, che ha perseguito scelte forti ed è riuscita a ottenere risultati impensabili per l’epoca che ha vissuto", spiegano gli esponenti di Listone, Pd, Riformisti per Lissone, Vivere Lissone, Lissone al Centro e Prima Lissone.