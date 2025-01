Dailymilan.it - Calciomercato Milan, ecco perché Dusan Vlahovic non arriverà: i motivi

In questa sessione diilnon acquisteràl’affare è impraticabile per il Diavolo.Ilha il match point contro la Dinamo Zagabria per accedere agli ottavi di Champions League. Sergio Conceicao si aspetta dei rinforzi dal mercato da Zlatan Ibrahimovic ma nel frattempo ha la possibilità di sedersi tra le migliori 8 d’Europa nella classifica generale. Le quali verranno poi raggiunte dalle altrettante squadre vincitrici dei play-off per dare vita al tabellone degli ottavi di finale.Nei giorni scorsi era circolata la voce seconda la qualeavrebbe potuto lasciare la Juventus a gennaio, cosa che resta plausibile ma non di certo in ottica rossonera. L’Arsenal cerca una punta e potrebbe anticipare l’investimento sfruttando la situazione del serbo, ma per quel che riguarda ilallo stato attuale delle cose è impercorribile.