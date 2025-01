Ilfattoquotidiano.it - Calciomercato Juve, la prima emergenza era in difesa ma il centrale ancora non si vede: da Tobido a Kelly, la situazione

È arrivato un attaccante che all’esordio ha pure segnato. Ma non basta: Kolo Muani non ha risolto i problemi dellantus, con Thiago Motta che dal mercato continua ad aspettarsi un altro elemento, ma in. Piccola nota. Di rinforzi dietro ne sono arrivati già due: Alberto Costa (che fa il terzino destro ed è stato preso come giocatore di prospettiva) e Renato Veiga, difensoreche però gioca più spesso come terzino sinistro. Una pedina che all’allenatore mancava. Ma mancaunpuro, nonostante la ricerca sia partita addirittura a dicembre, quando i bianconeri erano quasi certi di chiudere per Antonio Silva (arenato per le richieste del Benfica). A 7 giorni dalla fine del mercato quel tipo di giocatore non èarrivato. E i prezzi salgono.Primo (o meglio secondo, se si considera Antonio Silva) nome cercato: Tomori, per riproporre con Kalulu la coppia scudetto del Milan di qualche anno fa.