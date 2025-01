Quifinanza.it - Byd punta al nord, come potrebbe cambiare il futuro di Torino nonostante l’ombra dei dazi

Tra il 20 e il 22 febbraiodiventa il campo di gioco di Byd, colosso cinese dei veicoli elettrici, e delle aziende italiane che producono componenti per auto. L’obiettivo è quello di trovare fornitori con i numeri giusti per rifornire i nuovi impianti in Ungheria e Turchia. Una boccata d’aria per, città segnata dalla crisi di Stellantis, che ha lasciato a piedi molte aziende dell’indotto.Il Piemontecosì a rilanciarsi, cercando investitori che possano ridare vita al settore auto, ormai dipendente da Stellantis. L’interesse di Bydessere l’inizio di una rinascita, portando non solo lavoro ma anche nuova linfa industriale. Tuttavia, lo scontro suiresta il banco di prova per determinare ildei rapporti tra Europa e Cina, mentre il mercato dell’elettrico continua a evolversi senza sosta.