Ilgiorno.it - Brescia, lanciano bottiglie dalla terrazza di un palazzo del centro storico: denunciati

, 27 gennaio 2025 – Sono statipoiché nella notte tra venerdì e sabato, attorno all’una del mattino, hanno lanciatoe altri oggetti sulla strada sottostante alladove erano saliti approfittando dell’androne aperto. È accaduto a, in corso Mameli, dove una decina di ragazzini sono saliti in cima a un. Da lì hanno iniziato a buttare sulla strada le cose che avevano con sé, rischiando di colpire i passanti. Sul posto si sono recate tre pattuglie della Questura di, che hanno fermato i giovani e li hanno condotti in via Botticelli, dove sono stati tutti. Nessuno si è ferito.