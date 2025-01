Ilgiorno.it - Bosisio, la risonanza per i bambini è un tuffo nel blu: ''Così i piccoli pazienti vincono la paura''

Parini (Lecco), 27/01/2027 – Tartarughe, delfini, pesci colorati, l'isola del tesoro, i resti di Atlantide. Sembra un mare tropicale o un acquario o un mondo sommerso da favola. Invece sono un reparto di Neuroradiologia e gli ambienti per lamagnetica, un luogo dove di solito ihanno, perché infilati da soli in uno stretto tubo, che è il cilindro dellamagnetica. Unnel blu Si intitola “Unnel Blu" l'opera creata dall'artista piemontese di 52 anni Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti, per idell'Istituto scientifico Eugenio Medea de La Nostra de La Nostra Famiglia diParini, l'ospedale dei. Le pareti degli ambienti dedicati allamagnetica si sono trasformate in un mondo da fiaba, dove i raggi di luce che filtrano nel mare trasmettono emozione, positività, calma, forza e senso di stupore.