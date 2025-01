Ilgiorno.it - Bergamo: crescita demografica, sicurezza, vivibilità e attenzione alla cultura

è stata proclamata la città migliore d’Italia per qualità della vita nel 2024, secondo l’indagine del Sole 24 Ore. È la prima volta che la provincia lombarda raggiunge questo traguardo, un risultato straordinario considerando che nel 2020, durante il difficile anno del Covid, era solo al 52° posto. Alle sue spalle troviamo Trento, che sale al secondo posto rispetto all’anno scorso e Bolzano, che ha compiuto un notevole balzo avanti, passando dal tredicesimo al terzo posto. In fondoclassifica restano le province del Sud, con Reggio Calabria in ultima posizione. Un elemento chiave per il successo diè la sua dimensione: nessuna delle città sul podio supera i 120.000 abitanti. Questa caratteristica sembra favorire un equilibrio migliore tra servizi, qualità della vita e gestione del territorio rispetto alle grandi metropoli.