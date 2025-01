Sport.quotidiano.net - Belletti, lo squalo delle acque gelide: "Fino a 12 anni fa non sapevo nuotare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

E pensare che nel 2013 non sapeva neanchee adesso è salito sul terzo gradino del podio dei più forti al mondo. Stiamo parlando di Davide, originario di Parma ma ormai bolognese d’adozione, che a Molveno ai campionati iridati di nuoto in, evento reso possibile anche grazie a Molveno Holiday del presidente Alessandro Bettega (figlio del campione di rally Attilio, morto in un incidente nel 1985) e al sindaco Matteo Sartori, ha vinto la medaglia di bronzo nei 1.000 metri categoria 50-55. Soddisfatto? "Molto, anche perché era una medaglia che mi sfuggiva da due volte e finalmente l’ho presa. Mi sono preparato parecchio e il lavoro di solito paga". Era impegnato anche in altro durante i campionati, giusto? "A parte che ho disputato altre due gare (nono e decimo posto), a Molveno ho fatto anche il direttore di gara e un po’ di energie sono andate via anche lì, ma sono soddisfatto e felice".