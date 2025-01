Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025: Liam rivuole Steffy

è al centro delle prossime puntate di. La rampolla Forrester ha scelto di vivere a casa di nonno Eric e non si fa convincere dai tentativi di riconciliazione di Finn. Sheila non sarà una minaccia, gli giura il marito. Nel frattempo, ad un passo dal divorzio con Hope, ammette i suoi sentimenti per. Maggiori info nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 27 a sabato 1Lunedì 27: lo scontro-Finnrinfaccia a Finn la negligenza con la quale ha messo in pericolo la vita di Kelly (Sophia Paras McKinlay). Poi insiste sul rischio a cui espone la sua famiglia perchè non riesce a recidere il suo legame con Sheila che rappresenta una minaccia costante per tutti loro.