Bancarotta fraudolenta da 35 milioni di euro | assolto 65enne di Benevento

Anteprima24.it - Bancarotta fraudolenta da 3,5 milioni di euro: assolto 65enne di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo due ore di camera di consiglio, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena per I.P., undi, accusato di.L’uomo, nella sua qualità di legale rappresentante e amministratore di una società partenopea dichiarata fallita, era stato ritenuto responsabile di aver sottratto alla massa attiva un importo di circa 3,5di. Un’accusa che aveva portato il Pubblico Ministero a richiedere una condanna a 3 anni e 9 mesi di reclusione.Il collegio giudicante, dopo un’attenta valutazione delle argomentazioni tecniche avanzate dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Leone, ha ritenuto insussistenti le condotte contestate. La sentenza, giunta in serata, ha stabilito l’assoluzione dell’imputato per l’insussistenza del fatto.