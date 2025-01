Lanazione.it - Autostrade in Liguria, Giampedrone: “Arrivare a Pasqua senza cantieri”

Genova, 27 gennaio 2025 - “Il quadro illustrato dai concessionari autostradali mostra un progressivo alleggerimento deitra la fine di febbraio e i primi di marzo per traguardare la sospensione e in molti casi il completamento di molte lavorazioni, soprattutto quelle impattanti sul traffico, entro il periodole”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raulal termine della riunione periodica del tavolo tecnico con i referenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei concessionari autostradali, di Anas e di Anciper fare il punto suinei prossimi mesi. Per quanto riguarda Aspi,sottolinea: “C’è stato un dialogo molto stretto tra la concessionaria e Anas per il cantiere all’altezza di Celle Ligure, in corrispondenza della galleria Cassisi: i lavori in autostrada termineranno il 31 marzo, in anticipo rispetto alla previsione iniziale, per consentire subito dopo l’avvio dei lavori sulla statale Aurelia da parte di Anas con l’istituzione di un senso unico alternato, poi sospeso a partire da giugno per i mesi estivi.