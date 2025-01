Quotidiano.net - Aurora compie 50 anni:: "Con l’equità si può fare impresa"

ESATTAMENTE 50fa, il 13 gennaio 1975, nasceva la Cooperativagrazie a 13 giovani pieni di sogni. Alba, una delle fondatrici, ci ricorda che il nome “” nacque proprio in quel giorno, ispirato dal suo stesso nome, simbolo di un nuovo inizio" a dirlo è la presidente di, società cooperativa, Susanna Straccali con un’evidente commozione negli occhi. "In questiabbiamo festeggiato tanti traguardi delle nostre cooperative – afferma Danilo Valenti presidente di Legacoop Umbria – molte delle nostre imprese sono protagoniste dell’economia regionale da più di mezzo secolo. Siamo orgogliosi die del nostro modello di economia, perché siamo convinti che si possaanche attraverso equità e giustizia sociale mirando al benessere collettivo, sperimentando nuovi modelli di business e soluzioni innovative per rispondere alle esigenze del mercato con un’attenzione all’autenticità e ai prodotti del territorio.