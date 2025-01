Quotidiano.net - Aumentano le disuguaglianze economiche: servono 230 anni per cancellare la povertà dal mondo

Roma, 27 gennaio 2025 – Il dato più eclatante del report annuale di Oxfam, riguarda il tempo previsto perdalla: 230. È questo il tempo necessario, al ritmo odierno, in un contesto in cuisempre di più lenel, dove i miliardari diventano ancora più ricchi, e milioni di persone col proprio salario non riescono a coprire l’inflazione. IMAGOECONOMICA Il report annuale di Oxfam “Disuguaglianza: il potere al servizio di pochi”. E’ questo il titolo dell’ultimo report annuale di Oxfam, pubblicato in occasione del meeting del World Economic Forum, tenutosi a Davos nelle scorse settimane. Le gravi crisi internazionali recenti hanno aumentato per miliardi di persone fragilità e problemi economici, mentre una manciata di super-ricchi ha visto moltiplicare le proprie fortune, in un decennio che gli addetti ai lavori hanno definito “di grandi divari”.