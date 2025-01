Oasport.it - Atletica, Dosso apre la sua stagione indoor nei 60 a Belgrado. Test importante anche per Ceccarelli

Mercoledì 29 gennaio si terrà ala seconda tappa Gold del WorldTour 2025 dileggera, dopo l’appuntamento inaugurale di sabato scorso in Kazakistan. Il meeting serbo vedrà il debutto stagionale di Zaynab, stella della velocità femminile azzurra capace di mettersi al collo la medaglia di bronzo un anno fa ai Mondiali in sala di Glasgow.La primatista italiana dei 60 metri (con 7.02), reduce dalla miglior annata della carriera, proverà ad alzare ulteriormente l’asticella in un 2025 che prevede due grandi eventicome gli Europei di Apeldoorn (6-9 marzo) e soprattutto i Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).sarà di scena dunque aper aprire la suaagonistica nel principale circuito internazionale di meeting al coperto.La 25enne allieva di Giorgio Frinolli dovrà affrontare un doppio turno in Serbia, con la batteria alle 16.