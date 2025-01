Metropolitanmagazine.it - Andrea Rizzoli parla della lotta di sua madre, Eleonora Giorgi, contro il tumore al pancreas

Intervistato dal CorriereSera,ha speso splendide parole per sua, la celebre attrice, da tempo inuna grave forma dial. Una sfida che la donna sta affrontando con tenacia, nonstante il male diagnosticatole sia incurabile. La diagnosi, però, è stata, per tutta la famiglia, «una di quelle notizie che ci colpiscono e stravolgono il nostro equilibrio».Dopo il primo periodo di smarrimento,ha trovato il modo di far fronte alla condizione, coinvolgendo i suoi cari e cercando di trascorrere con loro ogni momento possibile. «Sapevamo che sarebbe stata dura», ha raccontato suo figlio, «ma miaè una combattente e noi siamo al suo fianco».raccontata dal figlioL’attriceLe notizie, purtroppo, non sono confortanti e, come affermato dalla stessa attrice, «non possiamo fare chemioterapia per sempre».