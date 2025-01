Secoloditalia.it - Andrea Prospero, studente 19enne, è scomparso a Perugia da tre giorni. Chi chiamare se viene avvistato

, diciannove anni,al primo anno di Informatica presso l’Università di, èda venerdì scorso. Un venerdì qualunque per molti, un enigma senza risposte per chi gli vuole bene. Da allora, il giovane non ha più dato segni di sé. L’ultima traccia: l’immagine di una telecamera di sorveglianza all’Ostello Don Emilio Bromuri, doverisiedeva. Lo si vede uscire intorno alle 11. Poi il nulla.La Procura diapre un fascicolo senza colpevoliLa Procura diha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati. Nel frattempo, le ricerche si intensificano: una corsa contro il tempo condotta da polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e Protezione civile. Questa mattina, in prefettura, si è tenuta una riunione straordinaria per definire linee guida di ricerca.