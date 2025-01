Thesocialpost.it - Ancora caos treni in Italia: ritardi e cancellazioni, tutte le tratte a rischio

Non c’è tregua per i numerosi viaggiatori che ogni giorno scelgono di muoversi in treno lungo la penisolana. Oggi 27 gennaio si è verificata una nuova giornata di disagi sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli: a partire dalle 15:50, si sono registrati rallentamenti nella circolazione a causa di controlli sull’infrastruttura tra Roma Prenestina e Labico. Alle 18, Ferrovie dello Stato ha comunicato che la situazione stava migliorando lentamente, ma isi sono accumulati, arrivando fino a 90 minuti per un treno diretto a Venezia. Anche i passeggeri in partenza da Roma verso Torino hanno subito un ritardo di 80 minuti, mentre quelli diretti a Brescia hanno atteso 60 minuti. Inoltre, iin arrivo da sud hanno registratocompresi tra i 70 e i 90 minuti, con la cancellazione di un primo treno proveniente da Frosinone.