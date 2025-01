Ilgiorno.it - Anche i tappi finanziano i ricercatori

Leggi su Ilgiorno.it

Raccoglieredi sughero e plastica salva il posto di lavoro di un ricercatore e le vite di tanti pazienti. L’operazione nasce dalla Fondazione dottor Roberto Cairoli e Usmate si è subito rimboccata le maniche, distinguendosi nella raccolta. "Desidero esprimere a nome mio e dei miei collaboratori il più sincero ringraziamento per il vostro contributo – ha affermato Cairoli –. Nel 2024 abbiamo raccolto 101.200 chili didi plastica e 21.600 chili didi sughero per un valore totale di 31.200 euro al netto delle spese". Una cifra significativa, soprattutto perché ha consentito di finanziare una borsa di studio annuale per un biologo genetista impegnato nella ricerca sulle malattie ematologiche a Niguarda. "Siamo lieti delle parole di elogio – dice la sindaca, Lisa Mandelli – che estendo ai cittadini impegnati nell’iniziativa e invito a proseguire questa buona pratica, consegnando inei raccoglitori in biblioteca e al bar del centro sportivo".