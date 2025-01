Allerta meteo scuole chiuse martedì 28 gennaio, stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria e della Toscana. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Leggi su Orizzontescuola.it

Un'ondata di maltempo si sta abbattendo sulla(e in altre zone dell'Italia settentrionale), con piogge torrenziali, temporali e forti venti. Come previsto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal), un fronte perturbato sta attraversando la regione, causando precipitazioni diffuse, soprattutto nel centro-levante. In alcune zone, già colpite da piogge intense, l'è stata elevata al livello rosso, con concreto rischio di esondazioni dei bacini medi e grandi, costringendo numerosialla chiusura delledi ogni ordine e grado.L'articolo28inIN