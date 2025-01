Universalmovies.it - Alien: Pianeta Terra | Nuovo frenetico teaser trailer dalla serie tv

Il lancio di, laFX ambientata nell’universo, continua ad offrire nuovi interessanti contenuti.Nella giornata odierna, e successivamente al rilascio delposter (lo trovate qui), FX ha svelato un. Questa volta, il video offre una prospettiva in prima persona da parte di un Facehuggers, mentre l’astronave su cui si trova si schianta sulla nostra amata. Un brivido per lui, una promessa di morte per gli umani inconsapevoli della minacciaa.: Romulus Recensione FilmNote di Produzione(in originale: Earth) è stata creata, scritta e diretta da Noah Hawley. Nel cast oltre a Sydney Chandler, nei panni della protagonista, troviamo Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.