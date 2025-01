Ilrestodelcarlino.it - Al Camposanto il match salvezza, la Sanmichelese cala il tris

V.3 COLOMBARO 2 V.: Grazia G., Pjolla, Azindow, Cehu, Mensah M.A., Vitiello, Mogavero (75’ Mortari), Mensah M., (46’ Grazia A.), Bojardi (94’ Cisse), Majri (87’ Bortolazzi), Tecku (65’ Boadi). A disp. Benetti, Natali, Ofosu. All. Luppi COLOMBARO: Toni, Cornia (80’ Francioso), Vandelli (45 S Schenetti), Gazzotti, Malavasi, Calo, Savarese (89’ Parisi), Sula, Cigarini (70’ Rispoli), Montorsi (87’ Pacilli). A disp. Tosi, Borelli, Barbu, Bernardo. All. Antonelli. Reti: 30’ Sula, 78’ (rig.) e 82’ Bojardi, 84’ Francioso, 89’ Boadi Un gol all’89’ di Boadi regala lo scontroalche va a +6 sul Colombaro. Al 30’ da una palla lunga Sula in diagonale fa 1-0. Al 78’ Bojardi, lanciato a rete, viene steso in area ed è rigore che lo stesso trasforma per l’1-1.