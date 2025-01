Napolipiu.com - Adeyemi-Napoli, giorno decisivo: il tedesco deve sciogliere i dubbi

Leggi su Napolipiu.com

: il">L’esterno del Borussia Dortmunddare una risposta definitiva agli azzurri. Manna pronto a partire in caso di apertura.Ilattende oggi la decisione finale di Karim. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’esterno del Borussia Dortmund, che aveva già rifiutato il trasferimento a gennaio, è tornato nel mirino azzurro dopo la frenata per Garnacho del Manchester United.Il direttore sportivo Giovanni Manna resta in attesa: l’accordo con il club(tra i 45 e i 50 milioni) non sarebbe un problema, ma è necessario il via libera del calciatore che sta riflettendo sulla proposta.“invertire una tendenza che fino a qualche settimana fa sembrava irreversibile: nessuno stravolgimento a gennaio e sogno Premier in estate”, scrive il quotidiano.