Addio al buio! Le giornate si allungano | ecco di quanto esattamente

Sentite anche voi che lesi stanno allungando? Non è solo una sensazione!Dopo il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, abbiamo finalmente voltato pagina e ora le ore di luce aumentano giorno dopo giorno. Ma di? E perché? Scopriamolo insieme!Leggi anche: — Quando spegneranno i termosifoni a Roma? La data ufficialeRicordiamo tutti quei pomeriggi invernali in cui il sole sembrava tramontare alle quattro? Beh, quei tempi sono ormai alle spalle! Dal 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, lehanno iniziato a riacquistare gradualmente la loro lunghezza. E la cosa bella è che questo trend continuerà fino all’equinozio di primavera, che quest’anno cade il 20 marzo.Ma disieffettivamente le nostre? Dopo un mese dal solstizio, ovvero dal 21 gennaio, guadagniamo circa 45 minuti di luce in più rispetto al giorno più corto dell’anno.