Laprimapagina.it - Addio a Suor Giovanna Rosa: il dolore della comunità di Vibo Marina

Leggi su Laprimapagina.it

Ladiè in lutto per la scomparsa di, figura amata e profondamente radicata nella vita spirituale e sociale del territorio.Paolo Fedele, con un toccante messaggio, ha espresso il suoricordando i tanti momenti condivisi con la religiosa. “Quanti ricordi, quanti momenti insieme nella nostra amatae persino nella spirituale Medjugorje. Ti porterò sempre con me, dolcissima. Mi hai voluto sempre bene aldilà delle mie fragilità e sei stata sempre un faro luminoso per la nostraunitamente alla compiantaPompea. Ora sei nella luce Celeste.riposa in pace Grande Umile Serva di Dio”, ha scritto, manifestando un sentimento condiviso da molti.sarà ricordata per il suo instancabile impegno, la dolcezza e la dedizione verso il prossimo.