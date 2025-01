Lanazione.it - Addio a Luciano Cosci. Il ciclismo perde il faro Fu ’il sarto’ delle due ruote

Massa, 27 gennaio 2025 – Il mondo deluna persona che ha lasciato nel cuore di molti tanta tristezza. E’ morto, 89 anni, meccanico, telaista, maestro di vita. Fu punto di riferimento per ile i suoi appassionati in quanto apprezzato meccanico, ma era legato a quel mondo dove realizzava con le proprie mani e la sua grande esperienza i telai su misura. Come un sarto confezionava le biciclette una diversa dall’altra a seconda del ciclista, saldando, limando, verniciando nella sua bottega veri gioielli che ora rappresentano quella parte delche era poesia, passione e amore per le due. Lo ricorda Luca Giannelli, dell’associazione L’Assiolo conla quale ha a lungo collaborato. “La sua professionalità lo ha portato poi a girare il mondo al seguito di squadre professionistiche, nazionali ed estere e grandi campioni, i quali affidavano a lui i loro mezzi meccanici.