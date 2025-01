Amica.it - A Parigi la sfilata di Willy Chavarria interpella Trump

Leggi su Amica.it

Come mai prima, nella moda è entrato prepotentemente il dibattito politico. È successo alla Fashion Week diA/I 2025, doveha presentato la sua collezione uomo.Lo stilista ha messo i diritti LGBTQ+ e l’inclusività in primo piano. Intitolata Tarantula, laè andata in scena presso l’American Cathedral, una chiesa episcopale situata in Avenue George V. Al termine del défilé,e i modelli sono tornati in passerella mentre in sottofondo veniva riprodotto l’audio del discorso pronunciato il 21 gennaio 2025 dalla vescova Mariann Edgar Budde (ormai virale sui social).Con un tono pacato ma fermo, la vescova si è rivolta pubblicamente al presidente Donalde lo ha esortato ad avere misericordia per gay, lesbiche e minori transgender. Budde ha proseguito con il tema migranti: «La stragrande maggioranza degli immigrati non sono criminali».