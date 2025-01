Movieplayer.it - 10 giorni con i suoi: Fabio De Luigi batte Angelo Duro al box office italiano

Debutto da 1,7 milioni per 10con i, terzo capitolo della saga condee Valentina Lodovini; forte di 8 nomination, il biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet apre in terza posizione. Il garbo dicontro la sfrontatezza di. Dopo due settimane di predominio al box, Io sono la fine del mondo deve cedere la prima posizione al debutto di 10con i, saga familiare comica che vede il ritorno della famiglia Rovelli, stavolta alle prese coi genitori del fidanzato della figlia maggiore, proprietari di una masseria in Salento. Il terzo capitolo della saga, che vede il ritorno diDee Valentina Lodovini, debutta in prima posizione con 1,7 milioni di incasso da 400 sale e 235.497 presenze (dati Cinetel). Vedremo se reggerà .