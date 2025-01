01Green, 300 mila € da Cdp Venture Capital per accelerare la rivoluzione dell'idrogeno con Safeteasy

Leggi su Ildenaro.it

, startup nata per rivoluzionare lo stoccaggio e il trasporto, ha concluso con successo un round di investimento pre-seed da 300euro. L’investimento è stato interamente sottoscritto da Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità promosso da Cdp.Grazie alle nuove risorse,potrà procedere con un Proof of Concept, e poter così avviare la sviluppo del prototipo di contenitore per lo stoccaggio e il trasportoallo stato solido in totale sicurezza attraverso una tecnologia avanzata basata su magnesio dopato.Il progettodimira a risolvere una delle principali sfide riguardante la logistica. Questa innovazione offre vantaggi significativi rispetto ai metodi convenzionali, garantendo una maggiore densità di stoccaggio, maggiore sicurezza e costi più contenuti, mantenendo il sistema a temperatura e pressione ambiente.