Anteprima24.it - Zinzi, risposta Campania per forze ordine oltre le aspettative

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Laha dato unaleanche in questa grande mobilitazione a sostegno delle nostredell’, non solo con le adesioni dei nostri cittadini ma anche raccogliendoci in momenti di commemorazione e ricordo di chi ha dato la propria vita per garantire legalità e rispetto delle regole”. Così, in una nota, il deputato e coordinatore regionale della Lega inGianpiero. “Come Tiziano della Ratta, appuntato scelto dei carabinieri, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, ucciso durante un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori – spiega – A lui abbiamo voluto dedicare un momento di questa due giorni a Sant’Agata de’ goti (Benevento), deponendo una corona di fiori alle stele a loro dedicate, e nel pomeriggio a Marcianise nella strada a lui intitolata onoreremo alle 17.