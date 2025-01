Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley trionfa su Nia Jax e mantiene il titolo al Saturday Night’s Main Event

Leggi su Zonawrestling.net

Ildi ieri sera è stato uno show memorabile, ricco di momenti indimenticabili. Tra gli incontri più attesi spicca il grande match che ha vistodifendere il suocontro Nia Jax. L’ “Irresistible Force”, recentemente approdata nel roster di RAW dopo un periodo a SmackDown, ha subito puntato ai vertici della divisione.Il match ha subito inizio con un’agguerrita Nia Jax che sferra una testata durante le presentazioni di Lilian Garcia.ribalta rapidamente la situazione, prendendo il controllo su Jax. Come on, Nia Jax! Couldn't even let @LilianGarcia finish the introductions smh.#SNME pic.twitter.com/wsRG3OoWOP— WWE (@WWE) January 26, 2025 Le due continuano il match conche esegue un tuffo spettacolare dalla cima del ring verso l’esterno su Nia Jax.