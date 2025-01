Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman travolto da Jacob Fatu in un incontro brutale a Saturday Night’s Main Event

Leggi su Zonawrestling.net

è stato lasciato in un bagno di sangue dopo il suoconnell’edizione di gennaio 2025 di.I due colossi non si sono risparmiati durante il loro match. Nessuno dei due ha preso un vantaggio decisivo nella prima metà dell’, continuando a contrastare gli attacchi dell’altro. L’azione si è spostata fuori dal ring verso la fine del match, quandoè uscito per riprendersi da un attacco di.Il “Monster Among Men” ha seguito il “Warewolf” e ha eseguito unaExpress, scaraventando il suo avversario contro la barriera. Ha poi mandatoa schiantarsi attraverso il tavolo dei commentatori con una secondaExpress.EXPRESS!just sentFLYING #SNME pic.twitter.