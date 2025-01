Liberoquotidiano.it - Vietato l'ingresso agli aerei Usa: la Colombia sfida Donald Trump

Leggi su Liberoquotidiano.it

Laha annunciato di aver impeditomilitari statunitensi che trasportano migranti deportati di entrare nel Paese e si è unitaappelli del Brasile affinché il governo ditratti i suoi cittadini con "dignità". Il presidente Gustavo Petro ha inoltre dichiarato che gli oltre 15.000 americani che vivono insenza la necessaria documentazione "dovrebbero" rivolgersi all'autorità per l'immigrazione per "regolarizzare la loro situazione". "Un migrante non è un criminale e deve essere trattato con la dignità che merita un essere umano. Per questo motivo ho rimandato indietro glimilitari statunitensi che erano arrivati con i migrantini", ha scritto Petro, un forte critico del leader repubblicano, sulla rete X. Il presidente non ha specificato quanti voli statunitensi sarebbero atterrati ino quante persone avrebbero trasportato.