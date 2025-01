Oasport.it - VIDEO Sinner-Zverev, che copertura della rete di Jannik nel finale di primo set!

Nelset sono stati tanti i punti molto intensi, soprattutto nella fase iniziale, per quanto riguarda ladegli Australian Open 2025 trae Alexander. Una testimonianza importante di come la lotta, in questa domenica di Australia Day, prevalga tra i primi due giocatori del mondo.Ma uno, più di altri, restituisce il sensopresenza in campo del numero 1 del mondo nelset.ha appena ottenuto il break del 5-3, ed è avanti 30-0. Vorrebbe benvolentieri evitarsi delle complicazioni inutili al fine di portare a casa il parziale, mentredi intenzioni ne ha di ben differenti.Prima centrale non profonda, ma carica per tenere lontanoe avanzare con il dritto, quella che usa. Il tedesco, da molto lontano, lo costringe a giocare una difficile volée di rovescio che rimane piuttosto lunga.