Verso Lazio-Napoli Baroni mastica amaro | cambia tutto per il match!

Il big dellasi è fermato a causa di un brutto infortunio: il calciatore biancoceleste rischia di saltare la sfida contro il. Dopo il biginterno contro la Juventus, ildi mister Antonio Conte sarà chiamato in causa allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Claudio Ranieri. Stadio in cui farà ritorno solo pochi giorni dopo la gara con i giallorossi per sfidare ladi Marco. Nel mezzo, la partita casalinga con l’Udinese. Proprio in merito alla squadra biancoceleste, sono arrivate delle notizie tutt’altro che incoraggianti. Misterpotrebbe non avere uno dei suoi big per il confronto contro il, in programma domenica 16 febbraio.perde un pezzo pregiato: che tegola per la! Non sono arrivate novità incoraggianti in casain merito alle condizioni fisiche di Nuno Tavares.