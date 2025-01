Laspunta.it - Velletri, Italia Nostra si oppone al pozzo artesiano chiesto da Latina Biometano a Colle San Clemente

Dopo aver ottenuto la realizzazione della centrale Bio Metano aSan, al societàsrl ha inoltrato una richiesta alla Città Metropolitana di Roma e al Comune die ad Acea per la realizzazione di unper captare acqua con cui alimentare la centrale a.La richiesta è del 25 ottobre 2024, data in cui l’azienda hail via libera per la ricerca e l’uso di acque sotterranee. Una richiesta avanzata alla Città Metropolitana di Roma e al Comune di. Per opporsi a questo progetto c’era tempo fino al 23 dicembre scorso e pochi giorni primaha presentato una istanza di contrarietà a questo progetto del.Lunedì prossimo, domani, è previsto un sopralluogo sull’area interessata al progetto a partire dalle ore 11.