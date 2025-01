Bergamonews.it - Vandalo danneggia fioriere, auto e moto in Via Tasso: fermato dalla polizia

Bergamo. Gli agenti delladi Stato hannoun cittadino straniero per ilmento di cinque, diverseciclette parcheggiate in via, contrada tre passi e Borgo Palazzo nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio.Gli agenti della volante hanno riconosciuto ilgrazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine. L’uomo é stato bloccato e portato in Questura per la redazione degli atti a suo carico, mentre sono in corso accertamenti su eventuali complici.Le immagini dellegettate a terra hanno suscitato una forte indignazione sul web, mentre l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, aveva lanciato un appello perché eventuali testimoni segnalassero episodi che potessero individuare i vandali.