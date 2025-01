Juventusnews24.com - Vaciago duro: «Thiago Motta ha gli stessi problemi da sei mesi e non sembra neanche vicino alla soluzione. La società deve essere preoccupata perché…»

di Redazione JuventusNews24: «La». Il commento del direttore di Tuttosport dopo il ko di NapoliIl direttore Guido, sulle pagine di Tuttosport, ha analizzato Napoli Juve. Il suo commento sui bianconeri.– «Diciassette punti buttati via in situazione di vantaggio rappresentano uno spreco osceno.sta andando a sbattere contro lo stesso problema da seie non, soprattutto se si ascolta la vaghezza delle sue spiegazioni nei dopo partita. Nessuno ha mai chiesto a questa Juve di vincere lo scudetto, ma con la qualificazione Champions tutta da conquistare, il rischio è di buttare via questa stagione e la prossima.dice di nonpreoccupato e allora lola, cheaiutarlo.