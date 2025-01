Thesocialpost.it - “Una malattia fulminante, non le ha dato scampo”. Arianna è morta così a soli 23 anni: una famiglia distrutta

“Ricordati, io ci sarò su nell’aria. E allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti in disparte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla, non nel linguaggio delle parole ma nel silenzio”. Si è aperto con le parole di Tiziano Terzani il toccante ricordo diHerri, la 23enne di Maserada sul Piave strappata all’affetto dei suoi cari da una miocarditeche l’ha uccisa lunedì scorso, il 20 gennaio, all’ospedale di Padova. Leggi anche: Maltempo in Italia, è emergenza: piogge e allagamenti, rischio esondazioniQuelli che inizialmente sembravano banali sintomi influenzali come tosse e raffreddore sono peggiorati nel giro di pochi giorni portandoal decesso.I primi sintomi,li aveva avuti la sera del Panevin di Maserada: da quel momento aveva iniziato a fare aerosol e a prendere medicinali nella speranza di far passare la tosse.