Una Cenerentola da film. Iniziano le riprese a Pesaro

Dal genio di Gioacchino Rossini alla macchina da presa. Primo ciak, ieri a, per ledelLa, in cui il regista Fabio Condemi rilegge in modo originale l’opera per una produzione Genomas. "Con gioia celebriamo l’inizio dellede Ladi Rossini, un’opera che affonda le radici nella nostra amata– ha dichiarato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura -Commission –. Questorappresenta un traguardo significativo per la nostra regione sia per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale, sia per la capacità di unire cinema e musica in un’unica narrazione". Tra le location della pellicola, il centro storico die il lungomare con l’Hotel delle Nazioni. Sono coinvolti nellecirca 200 persone tra comparse e numerosi professionisti della regione.