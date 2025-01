Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 27 al 31 gennaio 2025: Damiano salva Viola, ma paga un “prezzo” altissimo

Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Unal. Cosa ci riserveranno lein onda dal 27 al 31? Riflettori puntati su, che apparirà profondamente turbata per la violenza dimostrata danell’arresto dei criminali.Unalal 31mette fine alla rapina ai danni di, ma ildare è alto. Le immagini dell’arresto, diffuse sui social, mostrano una violenza inaspettata che turba profondamente la donna.Mentre Manuel e Antonio sembrano quasi esaltati dall’azione diè sconvolta. Le immagini dell’arresto di Potito diffuse con un video la scuotono, e si confida con la madre per cercare conforto. Le conseguenze si fanno sentire anche su Renda, che viene cautelativamente sospeso dal servizio in strada.