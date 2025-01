Ilrestodelcarlino.it - Ufficializzati i finanziamenti. Nuovo Bufalini, passo avanti

Via Libera alle risorse dell’Inail per la costruzione del(nella foto un rendering delcomplesso) ed altre strutture sanitarie regionali. Dopo la disponibilità ufficializzata dallo stesso istituto (ratificata nel settembre 2022 ma ferma per due anni in attesa del necessario decreto ministeriale) arriva anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In totale, per i cinque maxi interventi predisposti dalla Regione, ci sono 178 milioni di euro. Ma la fetta più consistente va all’Ausl Romagna per ilDue: 132 milioni e 200 mila euro che saranno impiegati per l’obiettivo specifico della realizzazione del Blocco 2 aree intensive. Si tratta di un contributo sostanzioso al preventivo dei 305 milioni di euro che compongono ad oggi la cifra totale per realizzare la nuova struttura ospedaliera (la Regione ha più volte assicurato il finanziamento completo dell’opera da parte sua).