Udinese-Roma Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in Diretta Live

Ci avviciniamo al calcio d’inizio del match tra, match valido per la ventiduesima giornata diA. Archiviata la sconfitta per 1-0 subita in Olanda contro l’AZ in Europa League, i giallorossi proveranno a portare a casa i tre punti per mantenere vive le speranze di rimonta per un piazzamento nelle coppe europee. A dirigere l’incontro sarà Simone Sozza della sezione della Seregno, mentre al VAR ci sarà Serra.L’andamento diLaha mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane, ma la sconfitta di giovedì sera ha evidenziato nuovamente gli enormi limiti della rosa. I giallorossi occupano la nona posizione in classifica a quota 27 punti, a dodici lunghezze di distanza dal quarto posto. L’, invece, si trova al decimo posto a una sola lunghezza di distanza dalla squadra di Ranieri, ma arriva da una pesante ko per 4-1 contro il Como e non trova la via dei tre punti da un mese (2-1 alla Fiorentina lo scorso 23 dicembre).